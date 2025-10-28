Şırnak'ta Mera Komisyonu Toplandı: Meraların Korunması ve Kullanım Esasları Belirlendi

Şırnak İl Mera Komisyonu, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan başkanlığında toplanarak 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında meraların korunması, geliştirilmesi ve kullanım esaslarına ilişkin önemli kararlar aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kurum temsilcileri ve teknik komisyon üyeleri katıldı. Komisyonda, meraların mevzuata uygun şekilde kullanılması, amacı dışında kullanımın önlenmesi, ıslah projeleriyle otlatma kapasitesinin artırılması ve yaylak-kışlak alanlarının verimli değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Toplantıda, Şırnak'ın hayvancılık potansiyeli açısından meraların stratejik öneme sahip olduğu vurgulanarak, meraların korunmasının hem üreticiler hem de ekosistem açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Toplantı sonunda alınan kararların, sahada uygulanabilirliğinin takip edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda mutabakata varıldı. - ŞIRNAK