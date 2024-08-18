Şırnak'ta Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Koyun Sürüsüne Saldırı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Dönmezler köyünde 15 koyun, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taranması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saat 20.25 sularında Beytüşşebap ilçesi Dönmezler köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce koyun sürüsüne silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Saldırıda 15 koyunun telef olduğu ve 15 koyunun da yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK