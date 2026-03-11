Haberler

Şırnak'ta kayıp alarmı: 14 yaşındaki kız, 14 dakikada bulundu

Şırnak'ta kayıp alarmı: 14 yaşındaki kız, 14 dakikada bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta kaybolan 14 yaşındaki Y.A.B., polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yalnızca 14 dakika içinde sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü, olay için geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Şırnak'ta kaybolduğu bildirilen 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde 14 dakika içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi bir süre kendisinden haber alamadığı Y.A.B. (14) için Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla 17 ayrı ekip sahaya sevk edilirken, çocuğun en son görüldüğü bölgelerde detaylı araştırma yapıldı. Güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelemeye alınırken, ekipler adeta zamanla yarıştı.

Şehrin giriş çıkışları kapatıldı

Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatılırken, şehirden çıkmak isteyen araçlar tek tek kontrol edildi. İlçe otogarlarında da ekipler tarafından detaylı aramalar gerçekleştirildi.

14 dakika sonra bulundu

Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kayıp olarak aranan Y.A.B., ihbarın yapılmasının ardından sadece 14 dakika sonra sağ salim bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından küçük kız ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi, muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçerken, olay kentte takdir topladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı