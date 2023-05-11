Şırnak'ta kaybolan genç kızın ölümüyle ilgili dava başladı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, çay kenarında cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın (16) ölümü ile ilgili gözaltına alınarak tutuklanan akrabası da olan erkek arkadaşı Ahmet Babat, Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında "Çantasından hap gibi bir şey çıkardı içip, kendinden geçti, telefonunu kayaya vurdu. Silahı aldı, ikimizi vuracağını söyledi. Birbirimizle boğuşurken suda boğulma tehlikesi yaşadık. Kaç el ateş açıldı bilmiyorum. Tetik, kimin elindeydi bilmiyorum" dedi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, evden 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 1 gün sonra genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15'inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Firdevs'in cansız bedeni, Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürülerek yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli erkek arkadaşı Ahmet Babat, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.