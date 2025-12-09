Haberler

Şırnak'ta kar esareti: Beyaz örtü yarım metreyi geçti

Şırnak'ta kar esareti: Beyaz örtü yarım metreyi geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta yarım metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma sürdürülüyor. Hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü.

Şırnak'ta aralıksız yağan karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken yüksek bölgelerde yol açma çalışmalarına başlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarına günlerdir aralıksız devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışması ile bir bir açılıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title