Haberler

Şırnak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 14 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludere ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve diğer acil durum ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Ortasu köyleri arasında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Ortasu köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 KE 793 yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen 30 AAD 932 plakalı hafif ticari araç kafa kafayı çarpıştı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.