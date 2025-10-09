Şırnak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 14 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Ortasu köyleri arasında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Ortasu köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 KE 793 yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen 30 AAD 932 plakalı hafif ticari araç kafa kafayı çarpıştı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK