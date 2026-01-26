Haberler

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı ve 29 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 19-25 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 506 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 21 sentetik ecza, 1 uyuşturucu aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet boş şarjör, 33 adet 36 kalibre fişek, 1 bıçak, 9 milimetre 61 adet fişek, 1 tabanca gövdesi, 1 şarjör, 147 bin adet kaçak sigara, 14 bin 734 adet kaçak ilaç, 12 bin 220 adet kaçak puro, 76 adet kaçak cep telefonu, 36 adet kaçak alkol, 8 litre kaçak alkol, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 5 bin 818 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 746 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27'sinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak