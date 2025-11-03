Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 6 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 582 bin 450 lira olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Toplam 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 582 bin 450 lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan duyum üzerine gerçekleştirilen faaliyetlerde, şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 24 litre alkollü içecek, 56 adet cep telefonu, 13 bin 352 adet bandrolsüz sigara, 496 adet elektronik sigara ve likiti, bin 46 adet çeşitli elektronik eşya, 435 adet hırdavat malzemesi, 516 adet tekstil ürünü, 599 adet kozmetik eşya, 595 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 582 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

Operasyonlar sonucu 55 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
