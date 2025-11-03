Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 15 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 15 milyon 340 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirilirken, 52 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve 6 ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı Narkotik, Kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 3,81 gram esrar, 3,23 gram metamfetamin, bin 120 paket elektronik sigara tütünü, 48 adet akıllı cep telefonu, 150 bin 538 adet ilaç, 186 adet elektronik sigara, bin 612 adet emtia (saç şekillendirici, epilasyon cihazı, gözlük vb.) ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 340 bin TL olduğu belirtildi. Bu operasyonlarda 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, 10 şüphelinin asayiş suçlarından, 6 şüphelinin kaçakçılık suçlarından arandığı, 2 kişinin kayıp şahıs olarak arandığı, 3 kişinin göçmen kaçakçılığı suçundan yakalandığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 21 şahıs hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ŞIRNAK