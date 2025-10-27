Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 10,6 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 10,6 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirirken, 87 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılığa ağır darbe vurdu. Yapılan operasyonlarda 10,6 milyon liralık malzemeye el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 66 kaçakçılık, 6 mali ve 3 narkotik suç olmak üzere toplam 75 olay aydınlatıldı. Jandarma ekiplerinin 87 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yaptığı aramalarda; 3 gram metamfetamin, 23 litre alkollü içecek, 57 cep telefonu, 27 bin 55 bandrolsüz sigara, 365 elektronik sigara ve likiti, bin 234 hırdavat malzemesi, 862 tekstil ürünü, 638 kozmetik eşya, 955 süs ve aksesuar malzemesi, 600 çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 696 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Olaylarla ilgili olarak 87 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
