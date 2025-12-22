Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6.363 gram skunk maddesi, 120 gram bonzai maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi 3 gram esrar maddesi, 2 adet bong aparatı, 45 bin adet kaçak sigara, 390 litre kaçak akaryakıt, 107 adet elektronik emtia, 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet sahte evrak, 1 adet sahte ehliyet yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 58 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi. - ŞIRNAK