Haberler

Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi, piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6.363 gram skunk maddesi, 120 gram bonzai maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi 3 gram esrar maddesi, 2 adet bong aparatı, 45 bin adet kaçak sigara, 390 litre kaçak akaryakıt, 107 adet elektronik emtia, 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet sahte evrak, 1 adet sahte ehliyet yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 58 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title