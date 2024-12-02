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Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonlarında 17 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonlarında 17 Tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında 48 şüpheliden 17'si tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 124,39 gram metamfetamin, 17,05 gram esrar maddesi, 4,21 gram bonzai maddesi, 88 gram eroin maddesi, 58 adet sentetik ecza malzemesi, 3 adet bong, 3 bin 470 paket kaçak sigara, 5 adet cep telefonu, 58 adet kaçak şişe alkol, 13 kilogram çay, 12 adet emtia, 61 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşlem yapılan 33 şüpheliden 4'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 1 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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