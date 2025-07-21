Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: Bir Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: Bir Tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonları yer alıyor. Bir kişi tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 14-20 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 19 gram metamfetamin, 11 gram eroin maddesi, 2 adet bong, bin 390 paket sigara, 68 adet elektronik sigara, 326 adet cep telefonu, 7,6 kilogram kaçak çay, 91 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinden biri tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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