Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 81 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 81 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında toplam 81 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı ve piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünler ile uyuşturucular ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında toplam 81 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürün ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda; 50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram sentetik kannabinoid, 1 adet sentetik ecza, 3 adet av tüfeği, 4 adet bong aparatı, 6 bin 294 paket kaçak sigara, 6 kilogram kaçak tütün, 210 adet puro, bin 440 paket elektronik sigara tütünü, 13 akıllı cep telefonu, 77 şişe ve kutu içinde kaçak alkol, 60 elektronik sigara, 3 bin 839 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında 81 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
