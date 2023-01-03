Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş uygulamasında 59 şüpheliye işlem yapıldı 3. Sayfa Haberleri Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 19,68 gram metamfetamin, 0,56 gram eroin, 1 adet bong, 4.750 paket sigara, 144 kutu kaçak alkol, 22 adet cep telefonu, 9 adet emtia ürünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, 31'i kaçakçılık, 24'ü asayiş, 1 şüpheli terör, 1 şüpheli sahtecilik suçundan işlem yapılırken, kayıp iki şüpheli hakkında da çalışmalar devam ediyor. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Türkiye Şırnak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş uygulamasında 59 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.