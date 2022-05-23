Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı - Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 - 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 28,3 gram metamfetamin, 16,27 gram eroin, 2,35 gram esrar, 1 adet bong düzeneği, 17 bin 660 paket kaçak sigara, 77 adet kaçak gözlük, 53 çift ayakkabı, 16 adet cep telefonu, 1 adet parada sahtecilik olayında 1 adet sahte 100$ ele geçirildi.

Operasyonlarda, 63'ü kaçakçılık, 14'ü asayiş ve 4 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.