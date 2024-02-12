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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

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Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara ele geçirildi.

49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Şırnak Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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