Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet şarjör, 476 adet mühimmat, 11,35 gram skunk, 4,12 gram esrar, 1,37 gram metamfetamin, 0,62 gram eroin, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç mamulleri ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 31'i kaçakçılık, 13'ü asayiş, 2'si şüpheli terör ve 3'ü şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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