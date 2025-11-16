Şırnak'ta Kaçakçılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Şırnak'ta, kaçakçılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Uzun süredir aranan şahıs saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa