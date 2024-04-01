Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 62 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 110,30 gram metamfetamin, 1 kilo 892 gram esrar, 4 adet bong, 600 paket sigara, 70 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda; 7 şüpheli "asayiş", 50 şüpheli "kaçakçılık", 4 şüpheli "resmi belgede sahtecilik ve kimlik bilgilerinde yalan beyanda bulunmak", 1 şüpheli "kayıp şahıs" olmak üzere toplam 62 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK