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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 49 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Şırnak'ta jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 49 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 10.6 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 13-19 Ocak tarihlerinde kent merkezinde 49 farklı ev, eklenti ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon 680 bin lira olduğu tespit edilen, 1 kilo 316 gram metamfetamin, 24 bin 388 paket gümrük kaçağı sigara, 538 adet elektronik sigara, bin 80 adet sigara filtresi, 163 kilo çay, 12 kilo nargile tütünü, 19 adet cep telefonu, 84 adet cep telefonu aksesuarı, 18 adet ayakkabı, 2 bin 63 adet muhtelif inşaat malzemesi, bin 192 adet muhtelif süs eşyası, 111 adet kozmetik malzeme, bin 450 adet muhtelif giyim eşyası, 11 adet klima, 181 adet elektronik eşya, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 385 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 48'inin ise jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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