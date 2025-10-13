Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta gerçekleştirilen bir haftalık kaçakçılık operasyonunda 33 milyon 223 bin lira değerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi, 102 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Ekim tarihlerinde kent genelinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 25 bin 147 adet bandrolsüz sigara, 386 elektronik sigara ve likiti, 195 kilo çay, 63 cep telefonu, 6 bin 791 hırdavat malzemesi, 4 bin 985 tekstil malzemesi, 867 kozmetik eşya, bin 215 aksesuar eşyası, 395 elektronik eşya ve 480 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon 223 bin 360 lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 101 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
