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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde 2 uyuşturucu 9 kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda; ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 242 gram metamfetamin, 32 adet cep telefonu, 2 bin 130 adet bandrolsüz sigara, 28 adet elektronik sigara, 5 bin 200 adet sigara kağıdı, 5 kilogram nargile tütünü, 660 çift ayakkabı, 166 adet oyuncak, 348 adet inşaat malzemesi, 240 adet tekstil malzemesi, 700 adet süs eşyası, 120 adet şemsiye, 167 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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