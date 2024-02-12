Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara ele geçirildi.

49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK