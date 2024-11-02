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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda toplamda 9 milyon 120 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirirken, 19 kişi gözaltına alındı.

Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendiren Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 milyon 120 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında, 25 adet cep telefonu, 2 gram kubar esrar, 65 adet otomobil kapısı, 6 bin 492 adet bandrolsüz sigara, 2 bin 350 adet küpe, 680 adet güneş gözlüğü, 523 adet inşaat malzemesi, 450 adet süs eşyası, 24 kilogram çay, 7 kilogram nargile tütünü, 13 adet elektronik eşya, 1 adet televizyon, 2 adet kaynak makinesi, 96 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 9 milyon 120 bin TL olduğu belirtilirken, 19 şahıs ise gözaltına alındı. Jandarma sorgularının ardından 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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