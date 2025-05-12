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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6.8 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6.8 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak'ta Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplamda 6 milyon 800 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi ve 44 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 6 milyon 800 bin lira değerindeki kaçakçılık önledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde 2-10 Mayıs tarihleri arasında 44 farklı şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 240 litre motorin, 94 adet cep telefonu, 7 bin 779 adet bandrolsüz sigara, 647 adet elektronik sigara, 770 adet elektronik sigara likiti, 7 kilo nargile tütünü, 386 adet güneş gözlüğü, 2 bin 563 kg kaçak et, 26 adet elektronik eşya, 238 otomobil yedek parça, 2 bin 933 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri toplam 6 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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