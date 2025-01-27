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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonlarda 35 kişiyi gözaltına aldı ve kaçak ürünler ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı, piyasa değeri 15 milyon TL'yi aşan çok sayıda kaçak malzeme bulundu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 20-26 Ocak tarihleri arasında 35 farklı ev, eklenti ve iş yerine kent merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon 390 bin Türk Lirası olduğu tespit edilen, 4 kilogram altın, 20 gram bonzai, 2 adet tarihi eser, 68 adet cep telefonu, 12 bin 578 adet bandrolsüz sigara, 58 adet elektronik sigara, 430 adet puro, 17 adet ayakkabı, 312 adet süs eşyası, 10 adet elektronik eşya, 95 adet inşaat malzemesi, 290 adet muhtelif malzeme ele geçirildi.

Göz altına alınan 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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