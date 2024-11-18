Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 400 mililitre sıvı metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 8 bin 76 paket sigara, 49 elektronik sigara, 350 adet puro, 21 kilo nargile tütünü, 344 elektronik eşya, 41 cep telefonu, 340 şarj kablosu ve adaptörü, 4 bin 190 adet muhtelif gıda malzemesi, 301 kilo çay, 254 çift ayakkabı, 738 adet el aleti, 800 adet kozmetik ürün, 3 bin 376 adet muhtelif inşaat malzemesi, bin 645 muhtelif gümrük kaçağı malzemesi, 9 litre alkol ve 5 adet harici disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK