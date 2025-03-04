Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3.7 Milyon Liralık Malzeme Ele Ge geçirildi

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 790 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları KOM ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında 23 farklı şahsa ait ev, araç ve eklentilerde arama yaptı. Operasyonlarda piyasa değeri 3 milyon 790 bin lira olduğu belirtilen 134 gram sentetik hap, 63 adet cep telefonu, 9 bin 233 adet bandrolsüz sigara, 530 adet elektronik sigara, 785 adet elektronik sigara likidi, 50 adet puro, 72 adet gözlük, 13 adet elektronik eşya, 2 bin 547 adet inşaat malzemesi, 500 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK