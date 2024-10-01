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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 28 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, kaçak olarak ülkeye sokulmaya çalışılan çeşitli ürünler ele geçirildi. 28 şüpheli hakkında resmi işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler arasında sigara, uyuşturucu ve elektronik eşyalar yer aldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutulmadan sokulmak istenen ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; 21-27 Eylül tarihleri arasında Şırnak merkez, Silopi, İdil, Cizre ve Uludere ilçelerinde yapılan ihbarlar üzerine yasa dışı yollar ile gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. 28 ayrı araca yönelik yapılan operasyonlarda, 14 adet cep telefonu, 16 bin 503 adet bandrolsüz sigara, 290 adet elektronik sigara, 15 gram kubar esrar,7 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 97 kilogram çay, 3 litre alkollü içki, 5 paket elektronik sigara likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 15 adet airpods kulaklık, 1 adet klima, 2 adet kaynak makinesi,74 inşaat malzemesi, 10 adet elektronik eşya, 230 adet el aletleri, 712 adet kozmetik eşya, 148 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 28 aracın şoförleri hakkında resmi işlem başlatıldı.

Şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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