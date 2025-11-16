Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Şırnak’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Şırnak'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu, gümrük kaçağı malzemelerin olduğu bir depoya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 67 adet cep telefonu, 39 kilogram nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli göz altına alındı. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
