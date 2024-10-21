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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemelerin yanı sıra 2 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ekipler tarafından 14 - 20 Ekim tarihleri arasında alınan ihbarlar üzerine yapılan operasyonlarda 13 farklı şahsa ait ev, eklenti, tarla ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 11 kilo 260 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi, 17 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 153 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 29 adet av tüfeği malzemesi, bin 810 adet bandrolsüz sigara, 3 kilo nargile tütünü, 12 adet cep telefonu, 77 adet ayakkabı, 154 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'is tutuklanırken 10'u ifadelerinin ardından, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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