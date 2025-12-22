Haberler

Şırnak'ta aranan 34 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalanırken, 59 olayla bağlantılı 63 şüphelinin ev ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta araması bulunan 34 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 15-21 Aralık tarihlerinde il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 34 şahıs yakalandı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 57 kaçakçılık ve 2 narkotik suçu olmak üzere toplam 59 olayla bağlantılı 63 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 3 gram esrar maddesi, 2 adet payp, 169 adet yazılı doküman, 46 adet cep telefonu, 22 bin 149 adet bandrolsüz sigara, 195 adet puro, 54 kilogram nargile tütünü, 86 adet çeşitli elektronik eşya, 1.358 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3.285 adet muhtelif tekstil ürünü ve 573 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 248 bin 170 lira olduğu belirtildiği kaçak ürünlerle ilgili 63 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, JASAT ekiplerince UYAP üzerinden aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 34 firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, hakkında 16 yıl 14 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi dahil toplam 9 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

