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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonlarında 28 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonlarında 28 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu, silah ve kaçak sigara bulunuyor. 1 şüpheli tutuklanırken, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da gözaltılar gerçekleştirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısı'nda son 1 haftada yapılan operasyonlarda 6,41 gram esrar, 2,08 gram eroin, 1,81 gram metamfetamin, 1 bong, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 60 fişek, 11 bin 10 paket kaçak sigara, 5 bin 112 puro, 4 bin 388 paket elektronik sigara tütünü, 2 bin 517 elektronik sigara, 165 emtia, 1 uzun namlulu silah, 6 bin 505 adet fişek, 10 şarjör, 2 tarihi eser ve 1 sahte para ele geçirildi. İşlem yapılan 28 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 1 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıb, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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