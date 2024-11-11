Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, yapılan ihbarlar üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 18 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı.

Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendiren Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 04-10 Kasım tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında, 1 adet tabanca, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 2 gram afyon sakızı, 30 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet cep telefonu, 101 adet telefon aksesuarı, 6 bin 822 adet bandrolsüz sigara, 481 adet elektronik sigara, 5 bin 860 adet puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 adet kozmetik malzeme, 115 adet güneş gözlüğü, 28 adet ayakkabı, 2 adet kaynak makinesi, 642 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 farklı şahsa ait ev, iş yeri ve araçta yapılan operasyonlar sonucunda 18 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 11 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.