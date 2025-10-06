Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 98 Şüpheli Gözaltında

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, il merkezi ve 6 ilçede düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 13 milyon 790 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 98 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve 6 ilçesinde yaptığı kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 98 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İl merkezi ve 6 ilçesinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen malzeme ele geçirildi. 98 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 gram skunk, 3 gram esrar maddesi, 25 gram bonzai, 19 bin 520 adet bandrolsüz sigara, 111 adet elektronik sigara ve likiti, 25 kilogram nargile tütünü, 170 adet puro, 825 gram pipo tütünü, 40 kilogram çay, 79 adet cep telefonu, 88 adet cep telefonu aksesuarı, 6 adet kaynak makinesi, 2 bin 477 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 191 adet muhtelif tekstil malzemesi, 322 adet büro/ofis malzemesi, 45 adet elektronik eşya, bin 938 adet oyuncak, 222 adet kozmetik, 367 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 13 milyon 790 bin 370 Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
