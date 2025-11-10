Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 91 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 91 Şüpheli Yakalandı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam piyasa değeri 15 milyon 647 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Kasım tarihleri arasında yürütülen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 647 bin TL olan kaçak ve yasa dışı ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu; 78 kaçakçılık, 5 narkotik suç olmak üzere toplam 83 olay aydınlatıldı. Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 gram esrar, 22 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 98 litre alkollü içecek, 46 cep telefonu, 30 bin 78 bandrolsüz sigara, 363 elektronik sigara ve likiti, 631 elektronik eşya, 3 bin 726 hırdavat malzemesi, 2 bin 655 tekstil ürünü, 290 kozmetik malzeme, 604 süs ve kozmetik eşyası, 775 muhtelif gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 647 bin 159 TL olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye kaçak yollardan malzeme sokmaya çalışan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK



