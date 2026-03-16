Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 34,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce kaçak ürün ve narkotik madde ele geçirildi; 118 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, onlarca şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 102 kaçakçılık ve 3 narkotik suç olayı meydana geldi. Olaylarla bağlantılı 118 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Operasyonlarda, 3 adet extacy hap, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 768 litre alkollü içecek, 186 adet cep telefonu, 33 bin 345 adet bandrolsüz sigara, 793 adet elektronik sigara ve likit, 64 kilogram nargile tütünü bin 431 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 930 adet muhtelif tekstil malzemesi, bin 877 adet kozmetik ve süs eşyası, bin 664 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 573 bin 917 lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak malzemelerle ilgili 115 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda UYAP ve KİHBİ'den aranan 55 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi başta olmak üzere toplam 17 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

