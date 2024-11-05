Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 28 Gözaltı, 2 Tutuklama
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve asayiş operasyonları sonucunda 28 kişi gözaltına alındı; bu kişilerden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 28 gram eroin, 4 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 6 adet sentetik ecza malzemesi, 2 adet bong bin 710 paket kaçak sigara, 28 adet elektronik sigara tütünü, 12 adet cep telefonu, 4 adet tabanca, 7 adet şarjör, 3 adet emtia ele geçirildi.
Çalışmalarda gözaltına alınan 28 şüpheliye işlem yapılırken 2 kişi, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ŞIRNAK