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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 2.9 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 2.9 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında toplam piyasa değeri 2 milyon 900 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta 22 farklı noktada yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değer 2 milyon 900 bin TL kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda 22 farklı noktaya operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 adet cep telefonu, 3 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 140 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 614 adet bandrolsüz kaçak sigara,10 adet elektronik sigara, 18 kilo kaçak çay, bin 659 adet cep telefonu aksesuarı, 833 adet elektronik eşya, bin 888 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerin piyasa değeri 2 milyon 900 bin TL olup, konu ile ilgili 22 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Jandarma işlemlerinin arından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi

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