Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 17 Gözaltı ve Milyonluk Malzeme Ele Geçirildi
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 cep telefonu, 4 bin 65 bandrolsüz sigara ve diğer illegal malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malların piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent merkezi ve ilçesinde 23-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı. Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 adet cep telefonu, 4 bin 65 adet bandrolsüz sigara, 435 adet inşaat malzemesi, 35 adet anahtar takımı, 80 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme, 152 battaniye, 3 pasaport, 15 elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 100 lira olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK