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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 11 Gözaltı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 11 Gözaltı
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ve çeşitli kaçak ürünlere imza atıldı.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde 2 uyuşturucu 9 kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda; ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 94 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 25 adet kulaklık, 5 bin 653 adet bandrolsüz sigara, 124 adet elektronik sigara, 23 adet inşaat malzemesi, 10 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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