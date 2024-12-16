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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 1.25 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 1.25 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 1.25 milyon lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirirken, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 1 milyon 250 bin lira değerinde vergi kaçakçılığı önlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 adet sahte pasaport, 12 adet cep telefonu, 7 bin 406 adet bandrolsüz sigara, 122 adet elektronik sigara, 11 kilo nargile tütünü, 24 kilo çay, 7 çift ayakkabı, 10 adet televizyon, 186 adet inşaat malzemesi, bin 500 adet kozmetik malzeme, 175 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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