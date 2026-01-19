Haberler

Şırnak'ta 34 milyonluk kaçak ürün ele geçti

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 11 kişi tutuklandı. Ele geçirilen kaçak maddelerin piyasa değeri 34 milyon lirayı aşıyor.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 115 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 41 gram metamfetamin, 500 litre kaçak motorin, 68 adet cep telefonu, 24 bin 134 adet bandrolsüz sigara, 133 kilo nargile tütünü, 2 bin 838 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 231 adet oto yedek parça, 1454 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 286 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, 913 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 222 bin 20 lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 109 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından da haklarında arama kaydı bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

