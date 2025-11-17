Haberler

Şırnak'ta Kaçak Malzeme Operasyonu: 14 Milyon Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, kaçak malzeme olarak değerlendirilen 14 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu kent merkezi ve 6 ilçesinde operasyonlar düzenledi. 2 şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 14 milyon 371 bin 590 lira olan 1 gram skunk, 2 gram esrar maddesi, 500 litre kaçak akaryakıt, 36 litre alkollü içecek, 58 adet cep telefonu, 80 bin 58 adet bandrolsüz sigara, 208 adet elektronik sigara ve likiti, 310 adet puro, 238 adet diğer elektronik eşya, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 103 adet muhtelif tekstil malzemesi, 387 adet muhtelif kozmetik eşya, 277 adet süs ve kozmetik eşya ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
