Şırnak'ta Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçe otogarından bir otobüste yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe otogarında otobüse binmek üzere olan şüpheli E.Ö. elinde bulunan poşet içerisinde ve otobüs içerisinde 9 adet cep telefonu, 80 paket elektronik sigara ucu, 4 bin paket sigara ele geçirildi. Şüpheli E.Ö polis ekipleri tarafından göz altına alındı. E.Ö'nün emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK