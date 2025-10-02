Haberler

Şırnak'ta Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir otobüste yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçe otogarından bir otobüste yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe otogarında otobüse binmek üzere olan şüpheli E.Ö. elinde bulunan poşet içerisinde ve otobüs içerisinde 9 adet cep telefonu, 80 paket elektronik sigara ucu, 4 bin paket sigara ele geçirildi. Şüpheli E.Ö polis ekipleri tarafından göz altına alındı. E.Ö'nün emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi

Özgürlüğü 1 gün sürdü! Ayşe Barım yeniden cezaevine gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti

Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

"Siyasette yeni dönem" diye paylaşılan fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.