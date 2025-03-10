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Şırnak'ta Jandarmadan Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Jandarmadan Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak ilinde jandarma ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda toplam 4 milyon 571 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. 30 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu hap, cep telefonları, bandrolsüz sigaralar ve daha birçok kaçak ürün bulundu.

Şırnak'ta jandarma ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında yaptığı operasyonlarla 4 milyon 571 bin TL'lik kaçakçılığı önledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında 30 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, ev, eklenti ve araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu. Operasyonda 49 bin 397 adet uyuşturucu hap, 46 adet cep telefonu, 10 bin 956 adet bandrolsüz sigara, 179 adet elektronik sigara, 224 adet puro, 130 adet güneş gözlüğü, 20 kilo çay, 27 adet elektronik eşya, bin 157 adet oyuncak, 56 adet termos, 479 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 571 bin TL olduğu belirtildi. Gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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