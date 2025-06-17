Şırnak'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Şırnak'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı ve taşlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başköy köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve taşlı kavga çıktı. Kavgada, göğsünden vurulan Asker Yılmazer, hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kavgaya müdahale ederek köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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