Şırnak'ta iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 12 yaralı

Şırnak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Şırnak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki aileden çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla tedavi edilmek üzere Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK