Şırnak'ta Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Özel Ekip Kuruldu

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla özel bir ekip kurarak, gerçekleştirilen operasyonlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şırnak merkezde 3 Kasım'da meydana gelen evden hırsızlık olayı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, alanında uzman personelden oluşan özel bir ekip kurdu. Ekipler, il genelindeki yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek iz sürdü. Günler süren titiz çalışmanın ardından hırsızlığı gerçekleştiren 5 şüpheli delilleriyle birlikte tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Emniyet ekipleri aynı gün Silopi ilçesinde de operasyonlarını sürdürdü. Dolandırıcılık, hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından aranan 3 şahıs, özel ekiplerin saha çalışmalarıyla yakalanarak adalete teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aranan her şahıs, er ya da geç yakalanacak. Özel ekiplerimiz sahada, gözümüz her köşe başında. Hırsızlık yapanlar şunu unutmasın. Er ya da geç yakalanacaksınız. Gözümüz üzerinizde! Şırnak'ta işlenen her hırsızlık olayını çözeceğiz. Hedef net, Şırnak'ın huzuru. Şırnak polisi kararlı, suçun kökünü kazımakta kararlı, huzurun teminatı olmaya devam ediyor" denildi. - ŞIRNAK

